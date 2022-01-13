Анчелотти: «Я сказал Пике выбить мяч в аут, когда Винисиус получил травму. Он ответил, что «Барселона» никогда так не делает»

Анчелотти рассказал о споре с Пике в полуфинале Суперкубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о споре с защитником «Барселоны» Жераром Пике во время матча 1/2 финала Суперкубка Испании (3:2).

«Я сказал Пике выбить мяч в аут, когда Винисиус получил травму, как «Реал» сделал в первом тайме, — приводит слова Анчелотти Marca. — Он ответил, что «Барселона» никогда так не делает. Я сказал, что не знал этого».

Сегодня, 13 января, состоится вторая полуфинальная встреча Суперкубка Испании. Мадридский «Атлетико» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Финал турнира пройдет 16 января.