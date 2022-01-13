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13 января, 23:52

«Атлетико» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании

Евгений Петров
Корреспондент
Нико Уильямс.
Фото ФК «Атлетик»

В полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» уступил «Атлетику» (1:2). Игра состоялась в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Мадридский клуб открыл счет благодаря автоголу Унаи Симона на 62-й минуте. Баскский клуб ответил двумя голами. Отличились Йерай Альварес и Нико Уильямс. В концовке у «матрасников» был удален Хосе Хименес.

В финале «Атлетик» сыграет с «Реалом». Матч пройдет 16 января.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
13 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Атлетико
1:2
Атлетик
Голы
Симон, 62 (1:0), Альварес, 77 (1:1), Уильямс, 81 (1:2)
Атлетико
Облак Хименес Эрмосо Врсалько Кондогбья (де Пауль, 51 ) Коке (Эррера, 85 ) Лемар (Кунья, 85 ) Льоренте (Лоди, 46 ) Жоау Феликс Корреа (Суарес, 71 ) Феррейра-Карраско
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Де Маркос Баленсиага (Берчиче, 75) Сансет (Весга, 70) Икер Муниаин Дани Гарсия Саррага (Рауль Гарсия, 70) Беренгер (Уильямс, 70) Иньяки Уильямс
Предупреждения
Врсалько 90  -  Иньиго Мартинес 83, Иньяки Уильямс 90, Весга 90
Удаления
Хименес 90
Судьи
Фернандес

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
16
 Эльче 20 4 7 9 20-28 19
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 - : -
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

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П
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Вильярреал

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