«Атлетико» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании

В полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» уступил «Атлетику» (1:2). Игра состоялась в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Мадридский клуб открыл счет благодаря автоголу Унаи Симона на 62-й минуте. Баскский клуб ответил двумя голами. Отличились Йерай Альварес и Нико Уильямс. В концовке у «матрасников» был удален Хосе Хименес.

В финале «Атлетик» сыграет с «Реалом». Матч пройдет 16 января.