Иньеста признался, что хотел бы вернуться в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андерс Иньеста признался, что хотел бы вернуться в каталонский клуб. Сейчас футболист играет за японский «Виссел Кобе».

«Всегда буду смотреть на «Барселону» с симпатией, вижу в ней другую команду. Многое изменилось с моих времен, играли другие люди. Но идея остается прежней. Времена будут плохие и хорошие.

Возвращение в «Барселону»? Конечно, мне бы этого хотелось. Я провел столько лет в этом клубе. Никогда не можешь знать, что будет в будущем», — цитирует Иньесту BBC.

37-летний испанец выступал в «Барселоне» с 2002 по 2018 год.