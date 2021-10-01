Иньеста признался, что хотел бы вернуться в «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны» Андерс Иньеста признался, что хотел бы вернуться в каталонский клуб. Сейчас футболист играет за японский «Виссел Кобе».
«Всегда буду смотреть на «Барселону» с симпатией, вижу в ней другую команду. Многое изменилось с моих времен, играли другие люди. Но идея остается прежней. Времена будут плохие и хорошие.
Возвращение в «Барселону»? Конечно, мне бы этого хотелось. Я провел столько лет в этом клубе. Никогда не можешь знать, что будет в будущем», — цитирует Иньесту BBC.
37-летний испанец выступал в «Барселоне» с 2002 по 2018 год.
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