Икер Касильяс получил пиво за голы от Месси, Пике попросил поделиться

Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс выложил в Instagram фотографию с одной из бутылок пива, которую голкипер получил за пропущенные от Лионеля Месси голы.

Испанец поздравил 33-летнего аргентинского нападающего с рекордом по количеству мячей, забитых в составе одного клуба (644-й гол стал рекордным). Компания Budweiser пообещала отправить каждому вратарю столько бутылок, сколько он пропустил он капитана «Барселоны».

Ответа от Месси Касильяс не получил, но голкиперу в комментарии написал защитник «Барселоны» Жерар Пике. Он подчеркнул, что бывший вратарь «Реала» пропустил очень много голов.

«Икер, я думаю, у тебя дома не хватит места для всех бутылок. Отправь мне немного, если что...» — написал Пике в Instagram.

Вратарь выступал за «Реал» с 1998 по 2015 годы. За это время Касильяс пропустил от аргентинского футболиста «Барселоны» 18 мячей, именно столько бутылок пива он получит.