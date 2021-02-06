Суарес рассказал об отношениях с Месси с Гризманном

Форвард «Атлетико» Луис Суарес рассказал об отношениях с нападающими «Барселоны» Лионелем Месси с Антуаном Гризманном.

«Отставка Бартомеу меня не удивила, для этого были причины. Он не делал некоторые вещи так, как следовало делать их в таком клубе, как «Барселона».

То, что у меня и Лео были плохие отношения с Гризманном, — это абсолютная ложь. За пределами поля я куда более хороший человек, чем на нем. Я гораздо лучше. На поле я очень погружен в конкуренцию», — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Суарес в текущем сезоне сыграл 20 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 2 результативные передачи.