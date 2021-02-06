«Леванте» и «Гранада» сыграли вничью
«Леванте» принимал «Гранаду» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Чемпионат Испании. Лига 1
22-й тур
«Леванте» — «Гранада» — 2:2 (1:1)
Голы: Моралес, 30 (1:0). Кенеди, 43 (1:1). Моралес, 67 (2:1). Сольдадо, 90+2 (2:2).
«Леванте»: Фернандес, О.Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон (Постиго, 82), Рочина (Гомес, 64), Радойя, Мелеро, Рохер (Барди, 82), Моралес (Сон, 75), Леон (Де Фрутос, 64).
«Гранада»: Силва, Фулькье, Марин (Пуэртас, 46), Вальехо, Перес (Х.Санчес, 88), Д.Дуарте, Монторо, Кенеди (Мачис, 59), Брайс (Вико, 75), Хорхе Молина (Сольдадо, 75), Суарес.
Предупреждения: Монторо, 55. Моралес, 74. Сольдадо, 79. Суарес, 90+4.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
6 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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