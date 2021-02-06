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«Леванте» и «Гранада» сыграли вничью

18:00
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«Леванте» принимал «Гранаду» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Чемпионат Испании. Лига 1

22-й тур

«Леванте» — «Гранада» — 2:2 (1:1)

Голы: Моралес, 30 (1:0). Кенеди, 43 (1:1). Моралес, 67 (2:1). Сольдадо, 90+2 (2:2).

«Леванте»: Фернандес, О.Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон (Постиго, 82), Рочина (Гомес, 64), Радойя, Мелеро, Рохер (Барди, 82), Моралес (Сон, 75), Леон (Де Фрутос, 64).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Марин (Пуэртас, 46), Вальехо, Перес (Х.Санчес, 88), Д.Дуарте, Монторо, Кенеди (Мачис, 59), Брайс (Вико, 75), Хорхе Молина (Сольдадо, 75), Суарес.

Предупреждения: Монторо, 55. Моралес, 74. Сольдадо, 79. Суарес, 90+4.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

6 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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