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Игрок «Реала» заразился коронавирусом

15:01
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Нападающий «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом, сообщает Marca. В настоящее время он находится в изоляции.

Диас, как и другие игроки, получил несколько дней отдыха после завершения чемпионата Испании. По завершении каникул «Реал» провел тестирование на коронавирус. В текущем сезоне 26-летний представить Доминиканской республики забил 1 гол в 7 матчах.

На 7 августа запланирован ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». В первом матче «горожане» победили со счетом 2:1.

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