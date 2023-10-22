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22 октября, 23:51

Игрок «Барселоны» забил гол первым ударом во взрослом футболе через 33 секунды после выхода на замену

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Марк Гию.
Фото Reuters

Нападающий «Барселоны» Марк Гию забил свой дебютный гол во взрослом футболе.

17-летний форвард дебютировал за каталонцев на 80-й минуте матча против «Атлетика» из Бильбао в 10-м туре ла лиги. Уже через 33 секунд он открыл счет встречи.

Гию является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне он отличился одним голом в двух матчах юношеской Лиги чемпионов УЕФА.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
22 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:0
Атлетик

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
1
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«Вильярреал» сыграл вничью с «Алавесом» в ла лиге

Гол 17-летнего Гию в дебютном матче принес «Барселоне» победу над «Атлетиком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Жирона 10 8 1 1 24-13 25
3
 Барселона 10 7 3 0 22-10 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 10 1 3 6 10-18 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 10 0 3 7 13-29 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 2 : 0
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 1 : 1
21.10 19:30
Севилья – Реал
 1 : 1
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 0 : 3
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 0 : 1
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 5 : 2
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 1 : 1
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 1 : 0
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
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Атлетико

 7
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Вильярреал

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Атлетико

 4
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Чими Авила

Чими Авила

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 8 2 1
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 7 1 0
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