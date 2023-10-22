Игрок «Барселоны» забил гол первым ударом во взрослом футболе через 33 секунды после выхода на замену

Нападающий «Барселоны» Марк Гию забил свой дебютный гол во взрослом футболе.

17-летний форвард дебютировал за каталонцев на 80-й минуте матча против «Атлетика» из Бильбао в 10-м туре ла лиги. Уже через 33 секунд он открыл счет встречи.

Гию является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне он отличился одним голом в двух матчах юношеской Лиги чемпионов УЕФА.