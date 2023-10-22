«Вильярреал» сыграл вничью с «Алавесом» в ла лиге

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«Вильярреал» дома сыграл вничью с «Алавесом» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 48-й минуте открыл форвард гостей Самуэль Омородион. На 65-й минуте ничью «Вильярреалу» принес гол Жерара Морено, который реализовал пенальти.

«Вильярреал» (9 очков) поднялся на 14-е место в ла лиге. «Алавес» (9) идет 16-м в турнирной таблице.