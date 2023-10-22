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«Вильярреал» сыграл вничью с «Алавесом» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вильярреал» дома сыграл вничью с «Алавесом» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 48-й минуте открыл форвард гостей Самуэль Омородион. На 65-й минуте ничью «Вильярреалу» принес гол Жерара Морено, который реализовал пенальти.

«Вильярреал» (9 очков) поднялся на 14-е место в ла лиге. «Алавес» (9) идет 16-м в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
22 окт, 19:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Алавес

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Алавес
ФК Вильярреал
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Жирона 10 8 1 1 24-13 25
3
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
4
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 10 1 3 6 10-18 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 10 0 3 7 13-29 3
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Севилья – Реал
 1 : 1
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 0 : 3
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 0 : 1
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
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