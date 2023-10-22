Гол 17-летнего Гию в дебютном матче принес «Барселоне» победу над «Атлетиком»
«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:0.
Единственный гол на 80-й минуте забил 17-летний форвард каталонцев Марк Гию, который дебютировал за взрослую команду «Барселоны». Он вышел на замену за 33 секунды до гола.
«Барселона» с 24 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Атлетик» (17 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|10
|8
|1
|1
|21-7
|25
|
2
|Жирона
|10
|8
|1
|1
|24-13
|25
|
3
|Барселона
|10
|7
|3
|0
|22-10
|24
|
4
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|23-8
|22
|
5
|Р. Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|
6
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|16-10
|17
|
7
|Р. Вальекано
|10
|4
|4
|2
|12-13
|16
|
8
|Бетис
|10
|3
|5
|2
|12-14
|14
|
9
|Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|
10
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
11
|Хетафе
|10
|2
|5
|3
|13-16
|11
|
12
|Лас-Пальмас
|10
|3
|2
|5
|6-9
|11
|
13
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
14
|Алавес
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|14-13
|9
|
17
|Мальорка
|10
|1
|5
|4
|12-16
|8
|
18
|Сельта
|10
|1
|3
|6
|10-18
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|10
|0
|3
|7
|13-29
|3
Результаты / календарь
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38 тур
|20.10
|22:00
|
Осасуна – Гранада
|2 : 0
|21.10
|15:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|1 : 0
|21.10
|17:15
|
Хетафе – Бетис
|1 : 1
|21.10
|19:30
|
Севилья – Реал
|1 : 1
|21.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|0 : 3
|22.10
|15:00
|
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
|0 : 1
|22.10
|17:15
|
Жирона – Альмерия
|5 : 2
|22.10
|19:30
|
Вильярреал – Алавес
|1 : 1
|22.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|1 : 0
|23.10
|22:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|8
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|7
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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