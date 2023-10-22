Гол 17-летнего Гию в дебютном матче принес «Барселоне» победу над «Атлетиком»

«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 80-й минуте забил 17-летний форвард каталонцев Марк Гию, который дебютировал за взрослую команду «Барселоны». Он вышел на замену за 33 секунды до гола.

«Барселона» с 24 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Атлетик» (17 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.