Хоселу поделился эмоциями от игры за «Реал»

Форвард «Реала» Хоселу поделился эмоциями после возвращения в мадридский клуб.

«Чувствую себя как маленький ребенок. Это же мечта любого футболиста. У меня когда-то был шанс проявить себя здесь и спустя время мне предоставили еще одну попытку. Очень рад вернуться домой», — цитирует нападающего пресс-служба «королевского» клуба.

Хоселу перешел в «Реал» из «Эспаньола» на правах аренды. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона. В этом розыгрвше он провел 16 матчей в ла лиге, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.