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Сегодня, 10:21

Анчелотти сравнил игру Беллингема и Кака

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил полузащитника Джуда Беллингема и экс-игрока мадридцев Кака.

«Кака часто врывался в штрафную площадку, но ему не хватало некоторых качеств, которыми обладает Джуд. С бразильцем система игры «Реала» была другой. Его главным оружием была работа с мячом. Беллингем же создает всю остроту у ворот благодаря своим передвижениям и поиску свободных зон», — цитирует итальянца AS.

В этом сезоне Беллингем сыграл 18 матчей за «Реал», забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Кака выступал в мадридском клубе с 2009 по 2013 год.

Джуд Беллингем
Кака
Карло Анчелотти
ФК Реал
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Руководство «Барселоны» на этой неделе обсудит будущее Хави в команде

Хоселу поделился эмоциями от игры за «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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38 тур
8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 1 : 1
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 1 : 1
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 2 : 4
11.12 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 0 : 0
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 14 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 13 1 0
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