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Сегодня, 11:50

Хави: «Тен Хаг — отличный тренер. Он изменил игру «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о работе наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага перед очной встречей в 1/8 финала Лиги Европы.

«Тен Хаг — отличный тренер. Я всегда верил, что изменить ситуацию в «Юнайтед» будет непросто, но он справляется с этим. Клуб и фанаты снова испытывают восторг — во многом благодаря тому, как они играют. Он изменил их атакующую игру, оборонительную, и каждый очень хорошо трудится, так что это тяжелый соперник для нас. Он очень интересный тренер. На мой взгляд, он делает отличные вещи. Он пробует вариант с тремя защитниками, его фланговые игроки смещаются в центр, многие подключаются в атаку. Он исповедует атакующий футбол как тренер, и большинство матчей это подтверждает. Убежден, он является эталоном для тех тренеров, которым нравится такого рода футбол», — цитирует Хави The Independent.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 февраля, начало встречи — 20.45 мск. Ответная игра пройдет 23 февраля.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.02 00:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 00:00
Барселона – Кадис
 - : -
19.02 00:00
Бетис – Вальядолид
 - : -
19.02 00:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 00:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
19.02 00:00
Жирона – Альмерия
 - : -
19.02 00:00
Мальорка – Вильярреал
 - : -
19.02 00:00
Осасуна – Реал
 - : -
19.02 00:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 00:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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