Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал обвинения в подкупе судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на обвинения в адрес клуба в коррупции.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб платил вице-президенту испанского судейского комитета.

«Воистину удивительная новость. Считаю, что она не случайным образом появилась именно в этот момент, когда у «Барселоны» все хорошо. Могу заявить, что любой намек на несуществующую трактовку получит адекватный отклик от клуба. Поэтому «Барселона» будет предпринимать все необходимые шаги для защиты чести и достоинства в рамках своих прав», — приводит слова Лапорты Football.Espana.

«Барселона» располагается на 1-м месте турнирной таблице ла лиги, набрав 56 очков за 21 матч. Ближайший преследователь сине-гранатовых — «Реал». Мадридский клуб отстает от каталонцев на 8 очков.