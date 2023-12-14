Хави уверен, что способен изменить ситуацию в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о ситуации в команде. Он считает, что способен изменить ситуацию в клубе.
«Я позитивен. Я думаю, что смогу изменить ситуацию. Мы все еще участвуем в четырех соревнованиях. Лучшее выступление в Лиге чемпионов было нашей главной целью в этом сезоне, и мы это сделали», — цитирует Хави Goal.
Специалист возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны по итогам сезона-2022/23.
На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка за 16 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|16
|13
|2
|1
|38-20
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
3
|Барселона
|16
|10
|4
|2
|30-18
|34
|
4
|Атлетико
|15
|11
|1
|3
|32-14
|34
|
5
|Р. Сосьедад
|16
|8
|5
|3
|29-18
|29
|
6
|Атлетик
|16
|8
|5
|3
|31-19
|29
|
7
|Бетис
|16
|6
|8
|2
|19-17
|26
|
8
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
9
|Хетафе
|16
|5
|7
|4
|18-20
|22
|
10
|Р. Вальекано
|16
|4
|8
|4
|16-22
|20
|
11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|
12
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
13
|Осасуна
|16
|4
|4
|8
|18-26
|16
|
14
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
15
|Мальорка
|16
|2
|8
|6
|14-20
|14
|
16
|Севилья
|15
|2
|7
|6
|20-21
|13
|
17
|Кадис
|16
|2
|7
|7
|13-23
|13
|
18
|Сельта
|16
|1
|7
|8
|15-25
|10
|
19
|Гранада
|16
|1
|5
|10
|20-36
|8
|
20
|Альмерия
|16
|0
|4
|12
|17-39
|4
|15.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|16.12
|16:00
|
Сельта – Гранада
|- : -
|16.12
|18:15
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|16.12
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|16.12
|23:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|17.12
|16:00
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|17.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|17.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Кадис
|- : -
|17.12
|23:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|18.12
|23:00
|
Жирона – Алавес
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|14
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|13
|1
|0