Фанаты «Атлетико» забросали мусором и плевали на табличку с именем Феликса
Болельщики «Атлетико» забросали мусором табличку полузащитника Жоау Феликса, который на данный момент играет в аренде за «Барселону».
Вчера, 13 декабря, мадридцы одержал победу над «Лацио» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Перед началом матча фанаты «Атлетико» плевали на табличку с именем Феликса, расположенную на территории стадиона «Метрополитано» и оставили на ней мусор.
В этом сезоне ла лиги футболист провел 13 матчей за «Барсу», забив 2 гола и сделав 2 ассиста.
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|3
|1
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|39
|
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|10
|4
|2
|30-18
|34
|
4
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|15
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|1
|3
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|34
|
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|
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|
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|4
|7
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|19
|
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|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
13
|Осасуна
|16
|4
|4
|8
|18-26
|16
|
14
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
15
|Мальорка
|16
|2
|8
|6
|14-20
|14
|
16
|Севилья
|15
|2
|7
|6
|20-21
|13
|
17
|Кадис
|16
|2
|7
|7
|13-23
|13
|
18
|Сельта
|16
|1
|7
|8
|15-25
|10
|
19
|Гранада
|16
|1
|5
|10
|20-36
|8
|
20
|Альмерия
|16
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|4
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|15.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|16.12
|16:00
|
Сельта – Гранада
|- : -
|16.12
|18:15
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|16.12
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|16.12
|23:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|17.12
|16:00
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|17.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|17.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Кадис
|- : -
|17.12
|23:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|18.12
|23:00
|
Жирона – Алавес
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ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|14
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
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Ойян Сансет
Атлетик
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|1
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