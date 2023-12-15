Божович: «Захарян в Испании больше мучается, чем играет»

Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович оценил перспективы отъезда нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в Европу на примере другого воспитанника московской команды Арсена Захаряна.

«Если к Тюкавину сейчас возникнет интерес, то будет проблема с переводом денег. Но продление контракта с «Динамо» не значит ничего. Если Константин будет играть, качественно выполнять свою работу, то сможет уехать за границу.

Очень многое будет зависеть от агентов. Мы видели пример Захаряна, у него были проблемы с отъездом. Сейчас он в «Реал Сосьедад». Правда, он там пока больше мучается, чем играет», — приводит Metaratings слова Божовича.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года, он сделал одну результативную передачу в 16 матчах за испанскую команду.

Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 играх за бело-голубых во всех турнирах.