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Божович: «Захарян в Испании больше мучается, чем играет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович оценил перспективы отъезда нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в Европу на примере другого воспитанника московской команды Арсена Захаряна.

«Если к Тюкавину сейчас возникнет интерес, то будет проблема с переводом денег. Но продление контракта с «Динамо» не значит ничего. Если Константин будет играть, качественно выполнять свою работу, то сможет уехать за границу.
Очень многое будет зависеть от агентов. Мы видели пример Захаряна, у него были проблемы с отъездом. Сейчас он в «Реал Сосьедад». Правда, он там пока больше мучается, чем играет», — приводит Metaratings слова Божовича.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года, он сделал одну результативную передачу в 16 матчах за испанскую команду.

Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 играх за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: Metaratings
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1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
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 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
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 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
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 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
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 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
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