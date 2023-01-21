Хави шокирован арестом Дани Алвеса

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на арест экс-защитника команды Дани Алвеса.

«Сложно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован, потому что знаю Дани. Справедливость должна восторжествовать, мы не можем ни на что повлиять», — приводит слова Хави sport.es.

39-летний бразилец был заключен под стражу по подозрению в сексуальных домогательствах.

Ранее заявление в полицию подала женщина, которая обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны, а также в изнасиловании и побоях.

Алвес был приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог.