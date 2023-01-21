«Реал» предложит новый контракт защитнику Начо

«Реал» предложит новый контракт защитнику Начо Фернандесу, сообщает AS.

Действующее соглашение 33-летнего испанца с «бланкос» рассчитано до конца текущего сезона. Новый контракт будет рассчитан на 1 год.

Отмечается, что с января он сможет вести переговоры с другими клубами по поводу летнего трансфера на правах свободного агента.

В текущем розыгрыше ла лиги уроженец Мадрида провел за «Реал» 7 матчей, не отметившись результативными действиями.