Дани Алвес приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог

Испанский судья постановил, что бразильский футболист Дани Алвес будет заключен под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает La Sexta TV.

Алвес приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог: суд признал его виновным в насильственных действиях по отношению к 23-летней девушке.

39?летнего Алвеса задержали в Испании по подозрении в сексуальном насилии над девушкой в ночном клубе. Потерпевшая обвинила бывшего футболиста в прикосновениях без согласия во время рождественских праздников.

Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг. Он заявил, что это является попыткой навредить ему и его близким.

В настоящий момент Алвес является защитником мексиканского «Пумаса». На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие в двух матчах в составе сборной Бразилии.