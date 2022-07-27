Хави отреагировал на слухи о возможном уходе Пьянича из «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Миралема Пьянича из команды.
«Мне очень нравится Пьянич, это отличный футболист с уникальным видением поля. Он всегда настроен на игру вперед и обладает большим техническим арсеналом. Мне понравилось, как он действовал сегодня в игре с «Ювентусом». Посмотрим, что произойдет до закрытия трансферного окна», — приводит Marca слова Хави.
Вчера, 26 июля, сообщалось, что «Барселона» приняла решение продать Пьянича этим летом.
Прошедший сезон 32-летний босниец провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах.
Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллиона евро.
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2
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|12.08
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Осасуна – Севилья
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|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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