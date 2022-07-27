Хави отреагировал на слухи о возможном уходе Пьянича из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Миралема Пьянича из команды.

«Мне очень нравится Пьянич, это отличный футболист с уникальным видением поля. Он всегда настроен на игру вперед и обладает большим техническим арсеналом. Мне понравилось, как он действовал сегодня в игре с «Ювентусом». Посмотрим, что произойдет до закрытия трансферного окна», — приводит Marca слова Хави.

Вчера, 26 июля, сообщалось, что «Барселона» приняла решение продать Пьянича этим летом.

Прошедший сезон 32-летний босниец провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах.

Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллиона евро.