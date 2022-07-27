Анчелотти: «Бензема в порядке, но ему нужно улучшить свое физическое состояние»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру форварда Карима Бензема в товарищеском матче против «Америки» (2:2).
«Все в порядке, даже если у него не так много тренировок. Он в порядке, но ему нужно улучшить свое физическое состояние. Мы много работаем, поэтому игроки не такие свежие. После игры с «Ювентусом» мы снизим нагрузку перед Суперкубком Испании», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
В матче с «Америкой» у «Реала» отличились Карим Бензема и Эден Азар.
В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Ювентуса». Игра запланирована на 31 июля.
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|Атлетико
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4
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|0
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|0-0
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5
|Бетис
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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8
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9
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10
|Осасуна
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11
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|0
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12
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
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|0
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|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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