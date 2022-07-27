Анчелотти: «Бензема в порядке, но ему нужно улучшить свое физическое состояние»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру форварда Карима Бензема в товарищеском матче против «Америки» (2:2).

«Все в порядке, даже если у него не так много тренировок. Он в порядке, но ему нужно улучшить свое физическое состояние. Мы много работаем, поэтому игроки не такие свежие. После игры с «Ювентусом» мы снизим нагрузку перед Суперкубком Испании», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

В матче с «Америкой» у «Реала» отличились Карим Бензема и Эден Азар.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Ювентуса». Игра запланирована на 31 июля.