Анчелотти: «Второй тайм с «Америкой» был более рок-н-ролльным, потому что Себальос и Камавинга поменялись местами»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги товарищеского матча против «Америки» (2:2).

«Это была хорошая игра, лучше первой. У нас были трудности в начале встречи против хорошо подготовленного соперника. После этого команда играла хорошо, мы контролировали матч и играли с большей интенсивностью. Второй тайм был более рок-н-ролльным, потому что Себальос и Камавинга поменялись местами. Оба были полны энергии. Себальос очень хорошо обращается с мячом», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

В матче с «Америкой» у «Реала» отличились Карим Бензема и Эден Азар.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Ювентуса». Игра запланирована на 31 июля.