Хави отреагировал на информацию о договоренности Холанна с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о том, что «Манчестер Сити» согласовал контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном.

«Официально сделка еще не завершена. Так что мне нечего сказать. Когда объявят официально, то можете спросить меня снова.

«Барселоне» тяжело подписать Холанна из-за экономической ситуации", — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Ранее журналист Николо Скира в Twitter сообщил, что «Сити» в ближайшие дни объявит о трансфере Холанна.

Норвежский футболист перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга». Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 150 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Холанн сыграл за дортмундский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.