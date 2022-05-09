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Сегодня, 17:15

Мбаппе прилетел в Испанию. Речь не идет о переговорах с «Реалом»

Мбаппе прилетел в Испанию на светский ужин
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который является главной трансферной целью «Реала», прибыл в Мадрид, сообщает COPE.

Футболист сейчас находится в столице Испании, где отобедал в известном ресторане в компании с одноклубником Ашрафом Хакими.

Ранее стало известно, что испанский клуб предлагает 23-летнему французу контракт с зарплатой 40 миллионов евро (после уплаты налогов). Также футболист можно получить подписной бонус в размере 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
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 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
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 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
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 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
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 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
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 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
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 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
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 - : -
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