Мбаппе прилетел в Испанию. Речь не идет о переговорах с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который является главной трансферной целью «Реала», прибыл в Мадрид, сообщает COPE.

Футболист сейчас находится в столице Испании, где отобедал в известном ресторане в компании с одноклубником Ашрафом Хакими.

Ранее стало известно, что испанский клуб предлагает 23-летнему французу контракт с зарплатой 40 миллионов евро (после уплаты налогов). Также футболист можно получить подписной бонус в размере 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.