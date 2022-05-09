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Сегодня, 19:08

«Реал» готов продать летом нападающего Йовича

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» намерен расстаться с нападающим Лукой Йовичем. Испанский клуб постарается продать 24-летнего серба летом, сообщает Mundo Deportivo.

Сам футболист хотел бы вернуться в Германию, где интерес к нему проявляла «Боруссия» из Дортмунда.

Йович перешел в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году. В нынешнем сезоне сербский форвард принял участие в 13 матчах испанской примеры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Лука Йович
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
0
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 - : -
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 - : -
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