«Реал» готов продать летом нападающего Йовича

«Реал» намерен расстаться с нападающим Лукой Йовичем. Испанский клуб постарается продать 24-летнего серба летом, сообщает Mundo Deportivo.

Сам футболист хотел бы вернуться в Германию, где интерес к нему проявляла «Боруссия» из Дортмунда.

Йович перешел в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году. В нынешнем сезоне сербский форвард принял участие в 13 матчах испанской примеры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.