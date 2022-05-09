Холанн договорился с «Манчестер Сити». О переходе объявят в ближайшие дни

О сделке Холанна с «Манчестер Сити» объявят в ближайшие дни

«Манчестер Сити» в ближайшие дни объявит о трансфере нападающего бортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, сделка была завершена на прошлой неделе, а соглашение с 21-летним форвардом было достигнуто 12 апреля.

8 мая спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что определенность по будущему Холанна наступит на этой неделе.

В сезоне-2021/22 Холанн забил 28 голов и отдал 8 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.