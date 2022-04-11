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Хави: «Если «Реал» потеряет очки, может быть, «Барса» сможет поверить во что-то большее»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от победы в матче 31-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:2).

«Первый тайм совсем не получился. Команда выглядела уставшей как морально, так и физически. Игра в четверг оказала свое влияние. Но второй тайм мы провели намного лучше. Мы достигли своей цели, потому что работали и верили в успех до конца. Гол Люка де Йонга дал нам очень многое. Он отличный профессионал и заслужил это.

Очень сложная игра, очень напряженная. Не решили проблему с доставкой мяча вперед, но эти три очка — золотые. Наш чемпионат очень сложный. «Реал» практически не проигрывает. У них сложные матчи, как и у нас. Если они потеряют очки в ближайших играх, может быть, мы сможем поверить во что-то большее", — приводит слова Хави Marca.

Каталонский клуб продлил победную серию до восьми матчей. «Барселона» набрала 60 очков и подянлась на второе место в турнирной таблице. «Леванте» находится в зоне вылета, располагаясь на 19-м месте (22 очка).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Леванте
0
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Чемпионат Испании: «Реал» обыграл «Хетафе», «Барселона» победил «Леванте» и другие матчи 31-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 2 : 0
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 1 : 0
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 1 : 0
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 1 : 2
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 2 : 3
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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