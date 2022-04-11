Хави: «Если «Реал» потеряет очки, может быть, «Барса» сможет поверить во что-то большее»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от победы в матче 31-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:2).

«Первый тайм совсем не получился. Команда выглядела уставшей как морально, так и физически. Игра в четверг оказала свое влияние. Но второй тайм мы провели намного лучше. Мы достигли своей цели, потому что работали и верили в успех до конца. Гол Люка де Йонга дал нам очень многое. Он отличный профессионал и заслужил это.

Очень сложная игра, очень напряженная. Не решили проблему с доставкой мяча вперед, но эти три очка — золотые. Наш чемпионат очень сложный. «Реал» практически не проигрывает. У них сложные матчи, как и у нас. Если они потеряют очки в ближайших играх, может быть, мы сможем поверить во что-то большее", — приводит слова Хави Marca.

Каталонский клуб продлил победную серию до восьми матчей. «Барселона» набрала 60 очков и подянлась на второе место в турнирной таблице. «Леванте» находится в зоне вылета, располагаясь на 19-м месте (22 очка).