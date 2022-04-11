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Сегодня, 02:00

«Леванте» — «Барселона»: видеообзор и голы матча чемпионата Испании

Появились видео голов матча 31-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона»
Читать «СЭ» в
Форвард «Барселоны» Люк де Йонг обнимает партнера по команде.
Фото AFP

Появился видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона» (2:3).

В составе сине-гранатовых голы забили Педри, Люк де Йонг и Пьер-Эмерик Обамеянг. У «Леванте» отличились Хосе Луис Моралес и Гонсало Мелеро.

«Барселона» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиге. «Леванте» располагается на 20-й строчке с 22 баллами.

Испания. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 22:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
2:3
Барселона
Голы
Моралес, 52 (1:0), Обамеянг, 59 (1:1), Педри, 63 (1:2), Мелеро, 83 (2:2), де Йонг, 90 (2:3)
Леванте
Карденас Сон Пьер Везу (Барди, 76) Постиго Мирамон Радойя (Кантеро, 76) Пепелу Кампанья (Мелеро, 65) Рохер (Гомес, 65) Моралес (Бубиль, 90)
Барселона
тер Штеген Араухо Дани Алвес (Лангле, 80) Жорди Альба Гарсия Бускетс де Йонг (Гави, 56) Гонсалес (Педри, 57) Дембеле (Траоре, 84) Торрес Обамеянг (де Йонг, 84)
Предупреждения
Кампанья 11’  -  Араухо 87’
Судьи
Монтеро (Испания)
Футбол
ФК Барселона
ФК Леванте
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 2 : 0
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 1 : 0
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 1 : 0
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 1 : 2
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 2 : 3
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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