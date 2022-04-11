Появился видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона» (2:3).

В составе сине-гранатовых голы забили Педри, Люк де Йонг и Пьер-Эмерик Обамеянг. У «Леванте» отличились Хосе Луис Моралес и Гонсало Мелеро.

«Барселона» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиге. «Леванте» располагается на 20-й строчке с 22 баллами.