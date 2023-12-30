Гринвуд может перейти в «Барселону» и получить игровой номер Месси

Нападающий «Хетафе» Мейсон Гринвуд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может стать игроком «Барселоны».

По данным The Sun, клуб хочет предложить «МЮ» 46 миллионов евро за 22-летнего англичанина. Кроме того, «Барса» готова предоставить 10-й игровой номер, чтобы убедить форварда перейти в команду.

Последнее время под «десяткой» в «Барселоне» играли Лионель Месси и Ансу Фати, ушедший в аренду в «Брайтон».

В 15 матчах «Хетафе» во всех турнирах Гринвуд отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

Трансферная стоимость игрока — 7,5 миллиона евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года.