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Сегодня, 11:17

Новичок «Барселоны» Роке назвал игрока команды, с которым мечтает поиграть

Виктория Кравченко
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Новичок «Барселоны» Витор Роке рассказал, с кем из нынешнего состава каталонцев он хочет поиграть больше всего.

«Все футболисты «Барселоны» мастера высокого уровня, но я очень сильно хочу сыграть с Робертом Левандовски. Счастлив, что моя мечта вскоре осуществится», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. По данным портала Transfermarkt, переход обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Роке забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за бразильский клуб.

Роберт Левандовски
ФК Барселона
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2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
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 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
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 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
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 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
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 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
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