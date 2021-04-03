Хет-трик Морено помог «Вильярреалу» обыграл «Гранаду»
«Вильярреал» победил «Гранаду» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей хет-трик сделал Херард Морено. Два мяча он забил с пенальти.
Чемпионат Испании. Ла лига
29-й тур
«Гранада» — «Вильярреал» — 0:3 (0:2)
Голы: Х.Морено, 9 — с пенальти (0:1). Х.Морено, 18 (0:2). Х.Морено, 60 — с пенальти (0:3).
Нереализованный пенальти: Хорхе Молина, 81 (мимо)
«Гранада»: Силва, Кини, Диас (Мачис, 53), Дуарте, Санчес (Вальехо, 62), Монторо (Марин, 74), Гоналон (Хорхе Молина, 62), Кенеди, Эррера, Сольдадо (Вико, 74), Пуэртас.
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пенья (Мойсес Гомес, 63), Педраса, Пау Торрес, Парехо (Коклен, 76), Капуэ, Тригерос (А.Морено, 84), Бакка (Пако Алькасер, 64), Х.Морено (Чиквуэзе, 63).
Предупреждения: Парехо, 22. Сольдадо, 39. Марио Гаспар, 43. Кини, 45+1.
Судья: Куадра Фернандес.
3 апреля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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