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«Атлетико» может перехватить Милика у «Ювентуса»

11:57
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«Атлетико» поборется с «Ювентусом» за нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский клуб может приобрести 27-летнего поляка за 12 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года на правах аренды из «Наполи». Сообщается, что итальянский клуб может выкупить игрока за сумму от 8 до 10 миллионов евро. На его счету 4 гола в 8 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро. 2 апреля стало известно, что в футболисте заинтересован «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20210402/493029615502/milik-le-costaria-al-atleti-solo-12-millones-de-euros-en-junio.html

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