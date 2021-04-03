«Атлетико» может перехватить Милика у «Ювентуса»
«Атлетико» поборется с «Ювентусом» за нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, испанский клуб может приобрести 27-летнего поляка за 12 миллионов евро в летнее трансферное окно.
Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года на правах аренды из «Наполи». Сообщается, что итальянский клуб может выкупить игрока за сумму от 8 до 10 миллионов евро. На его счету 4 гола в 8 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро. 2 апреля стало известно, что в футболисте заинтересован «Ювентус».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20210402/493029615502/milik-le-costaria-al-atleti-solo-12-millones-de-euros-en-junio.html
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