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Защитник «Севильи» Эскудеро заразился коронавирусом

17:10
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Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро сдал положительный тест на COVID-19, сообщает сайт клуба.

Болезнь у 31-летнего испанца проходит бессимптомно. В данный момент он находится на самоизоляции у себя дома.

В нынешнем сезоне Эскудеро принял участие в 12 матчах, отличившись одним забитым голом.

На данный момент «Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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