«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Гранадой»
8 января «Гранада» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании.
На 57-й минуте встречи гол забил форвард каталонцев Люк де Йонг, результативную передачу на свой счет записал 38-летний Дани Алвес.
С 80-й минуты сине-гранатовые играли в меньшинстве — с поля был удален полузащитник Гави. Спустя 9 минут окончательный счет в игре установил нападающий хозяев Антонио Пуэртас.
«Барселона» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» располагается на 12-й строчке с 24 баллами.
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