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«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Гранадой»

22:26
Люк де Йонг. Фото AFP
Люк де Йонг. Фото AFP
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8 января «Гранада» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

На 57-й минуте встречи гол забил форвард каталонцев Люк де Йонг, результативную передачу на свой счет записал 38-летний Дани Алвес.

С 80-й минуты сине-гранатовые играли в меньшинстве — с поля был удален полузащитник Гави. Спустя 9 минут окончательный счет в игре установил нападающий хозяев Антонио Пуэртас.

«Барселона» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» располагается на 12-й строчке с 24 баллами.

Испания. Лига 1. 20-й тур
08 янв, 20:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:1
Барселона
Голы
де Йонг, 57 (0:1), Пуэртас, 89 (1:1)
Гранада
Машимиану Нева (Эскудеро, 84 ) Диас (Дуарте, 68 ) Кини (Бакка, 84 ) Гоналон (Монторо, 62 ) Милья Торренте Суарес Пуэртас Мачис (Кольядо, 68 ) Хорхе Молина
Барселона
тер Штеген Пике Дани Алвес Жорди Альба Гарсия (Лангле, 54) Бускетс Гонсалес Гави Дембеле (Санс, 82) де Йонг (Депай, 61) Хутгла (Эззалзули, 61)
Предупреждения
Гоналон 31, Бакка 90  -  Гави 22, Лангле 56, Депай 69, Эззалзули 83
Удаления
Гави 80 (вторая ж.к)
Судьи
Фуэртес

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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