«Реал Сосьедад» с минимальным счетом обыграл «Сельту»
«Реал Сосьедад» победил «Сельту» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
Единственный гол встречи забил нападающий «Реал Сосьедада» Микель Ойярсабаль.
«Реал Сосьедад» набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сельты» 23 очка и 12-я позиция.
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