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Ла лига, расписание и результаты 20-го тура: «Гранада» — «Барселона», «Реал» — «Валенсия»

12:55
Футболисты «Реала». Фото AFP
Футболисты «Реала». Фото AFP
Теги:
20-й тур чемпионата Испании.
Испания. Лига 1. 20-й тур
08 янв, 16:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Мальорка
Испания. Лига 1. 20-й тур
08 янв, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Сельта
Испания. Лига 1. 20-й тур
08 янв, 20:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Барселона
Испания. Лига 1. 20-й тур
08 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Валенсия
Испания. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Бетис
Испания. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 18:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Хетафе
Испания. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 20:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Атлетик
Испания. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 20:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Кадис
Испания. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Атлетико
Испания. Лига 1. 20-й тур
10 янв, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Эльче

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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