Хави даст добро на продажу де Йонга, только если «Барселона» приобретет Бернарду

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес даст добро на продажу полузащитника Френки де Йонга, только если каталонский клуб приобретет хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает Mundo Deportivo.

По инфорации источника, 25-летний нидерландец симпатичен Хави как игрок, но он является тем полузащитником, который подходит под его видение футбола.

Ранее сообщалось, что Де Йонг отказывается уходить из «Барселоны», пока клуб не решит вопросы с долгом по зарплате.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.