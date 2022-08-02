Де Йонг по-прежнему не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг по-прежнему не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 25-летний нидерландец не хочет жить в Манчестере и играть за команду, которая не будет участвовать в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Отмечается, что полузащитник не хочет покидать каталонский клуб, но на его намерения может повлиять предложение от клуба, который готов бороться за победу в Лиге чемпионов.

При этом если Де Йонг наотрез откажется уходить из клуба, каталонцы снизят ему зарплату.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.