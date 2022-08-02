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Сегодня, 08:14

Де Йонг отказывается уходить из «Барселоны», пока клуб не решит вопросы с долгом по зарплате

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Френки де Йонг отказывается уходить из каталонского клуба, пока не будет решен вопрос с долгом по зарплате в размере 20 миллионов евро, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 25-летний нидерландец и его окружение считают, что сине-гранатовые хотят продать его исключительно по экономическим причинам.

Отмечается, что полузащитник готов выслушать предложения, как только проблема будет решена.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/caso-jong-barca-14206820
Френки де Йонг
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