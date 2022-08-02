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Сегодня, 16:08

Бернарду Силва согласовал условия контракта с «Барселоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва согласовал условия личного контракта с «Барселоной», утверждает Sport.es.

Ранее сообщалось, что испанский клуб сможет приобрести португальца лишь в том случае, если продаст голландского полузащитника Френки де Йонга, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующий контракт 27-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Бернарду Силва
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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