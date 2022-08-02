Бернарду Силва согласовал условия контракта с «Барселоной»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва согласовал условия личного контракта с «Барселоной», утверждает Sport.es.
Ранее сообщалось, что испанский клуб сможет приобрести португальца лишь в том случае, если продаст голландского полузащитника Френки де Йонга, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Действующий контракт 27-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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14
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|0
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|0
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15
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|0
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|0
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|0
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16
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0
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18
|Альмерия
|0
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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