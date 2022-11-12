Симеоне заявил о желании сохранить Жоау Феликса в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил о желании сохранить нападающего Жоау Феликса.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в приобретении 23-летнего футболиста.

«Жоау — один из самых результативных наших игроков, хотя сейчас у него только три гола в ла лиге. У него есть цель и я надеюсь, что он останется у нас и сможет играть на своем уровне, который много раз демонстрировал. И самое главное, чтобы он показал, что у него есть цель и что он нам нужен», — приводит слова Симеоне Marca.

В текущем сезоне португалец сыграл в составе «Атлетико» 17 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.