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12 ноября, 08:13

Симеоне заявил о желании сохранить Жоау Феликса в «Атлетико»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил о желании сохранить нападающего Жоау Феликса.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в приобретении 23-летнего футболиста.

«Жоау — один из самых результативных наших игроков, хотя сейчас у него только три гола в ла лиге. У него есть цель и я надеюсь, что он останется у нас и сможет играть на своем уровне, который много раз демонстрировал. И самое главное, чтобы он показал, что у него есть цель и что он нам нужен», — приводит слова Симеоне Marca.

В текущем сезоне португалец сыграл в составе «Атлетико» 17 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Источник: marca

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Диего Симеоне
Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
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Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
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Жирона – Р. Вальекано
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