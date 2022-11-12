Перес рассматривает вариант приглашения Моуринью в «Реал» после ухода Анчелотти

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может вернуться в «Реал», сообщает Forza Roma со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает вариант приглашения португальского специалиста после ухода Карло Анчелотти в следующем сезоне после завершения карьеры. Отмечается, что в списке кандидатов на пост в «Королевском клубе» находятся и другие тренеры.

59-летний португалец стал наставником «Ромы» в июле 2021 году. Его контракт с итальянским клубом истекает в июне 2024 года.

После 14 туров «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков.

Моуринью возглавлял «Реал» с июля 2010 года по июнь 2013 года. Также специалист работал в «Тоттенхэме», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интере», «Бенфике» и других клубах.