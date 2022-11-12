Защитник «Атлетико» Регилон был госпитализирован

Защитник «Атлетико» Серхио Регилон попал в больницу из-за проблем с пищеварительной системой.

«Вчера вечером Регилон был госпитализирован с острым расстройством пищеварения», — говорится в сообщении «Атлетико» на официальной странице в Twitter.

«Атлетико» в конце августа арендовал Регилона у «Тоттенхэма» на один сезон.