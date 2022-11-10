«ПСЖ» собирается купить звездного игрока «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Le Parisien. По информации издания парижане задумали укрепление атакующей линии в январе и рассматривает португальца как один из вариантов.

В руководстве клуба заинтересованы приобретением молодого игрока.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист был выставлен на трансфер, а его агент активно занимается поиском нового клуба.

В текущем сезоне португалец сыграл 17 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи.