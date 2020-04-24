Глава ла лиги не исключает, что в Испании будут играть при пустых трибунах до декабря

Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что даже если чемпионат страны не будет доигран из-за ситуации вокруг коронавируса, худшие команды по текущим результатам все равно покинут сильнейший дивизион.

— Мы думаем, как закончить этот сезон и начать следующий, — цитирует Тебаса Mundo Deportivo. Есть несколько сценариев. Расширять ла лигу мы не планируем, какие-то команды будут понижены в классе, даже в случае отмены сезона из-за форс-мажорных обстоятельств.

Не исключено, что нам придется играть при пустых трибунах до декабря.

Практически все соревнования в мире были приостановлены и отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers на 24 апреля всего выявлено 2 801 649 случая заражения коронавирусом. Умерших — 195 438 человек, выздоровело — 775 988. В Испании 219 764 зараженных коронавирусной инфекцией, 22 524 умерших и 92 355 выздоровевших.