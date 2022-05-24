Черышев о вероятном назначении Витории в «Валенсию»: «Хороший вариант!»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев высказался о возможном назначении бывшего наставника «Спартака» Руя Витории на пост главного тренера «Валенсии».

«Если у него не получилось в «Спартаке», то это не значит, что не получится и в Испании. Он же до этого добивался результата в Португалии. Тот же Тедеско... Он вот Кубок Германии взял. А недавно работал с красно-белыми. Поэтому Витория в «Валенсии» — это хороший вариант!» — сказал Черышев «СЭ».

Руй Витория возглавлял московский клуб с мая по декабрь 2021 года.

«Валенсия» в сезоне-2021/22 чемпионата Испании заняла девятое место, набрав 48 очков в 38 матчах.