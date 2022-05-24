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Сегодня, 14:44

Марселино покинул пост главного тренера «Атлетика»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль покинул свой пост, сообщает сайт команды.

Ранее испанские СМИ сообщали, что у специалиста возник конфликт с руководством команды.

56-летний тренер работал с командой из Бильбао с 2021 года. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2022-го.

В завершившемся сезоне «Атлетик» занял восьмое место в чемпионате Испании.

ФК Атлетик (Бильбао)
Марселино Гарсия Тораль (Марселино)
0
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Валенсия – Хетафе
 1 : 0
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Кадис – Леванте
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14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
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14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
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Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Винисиус Жуниор

Реал

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
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Барселона

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И К Ж
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Севилья

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