Марселино покинул пост главного тренера «Атлетика»

Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль покинул свой пост, сообщает сайт команды.

Ранее испанские СМИ сообщали, что у специалиста возник конфликт с руководством команды.

56-летний тренер работал с командой из Бильбао с 2021 года. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2022-го.

В завершившемся сезоне «Атлетик» занял восьмое место в чемпионате Испании.