Себальос летом покинет «Реал»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летний испанец уйдет из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Себальос провел 17 матчей, в которых сделал результативную передачу. Контракт хавбека истекает летом 2023 года.