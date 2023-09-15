Футболистов молодежной команды «Реала» задержали за распространение интимного видео с несовершеннолетней

Задержаны футболисты команд «Реал Мадрид C» и «Кастильи» за распространение в WhatsApp интимного видео с несовершеннолетней девочкой, сообщил Mundo Deportivo.

По сведениям источника, на слитом видео в Сеть мать узнала свою 16-летнюю дочь и обратилась в полицию. «Реал» не раскрывает имен, но сообщил, что задержаны 4 футболиста.

Также издание подчеркивает, что с главным подозреваемым из «Реал Мадрид C» у девушки был сексуальный контакт по взаимному согласию.

«Реал Мадрид C» и «Кастилья» — резервные команды мадридского «Реала», входящие в систему La Fabrica.